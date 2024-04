Chelsea znów poszuka transferów w letnim oknie. Jak informuje Defensa Central, The Blues są gotowi zaoferować Reece'a Jamesa za jedną z gwiazd Realu Madryt.

Reece James

Chelsea nieustannie działa na rynku transferowym

The Blues mają ochotę na kolejne wzmocnienia

Klub ze Stamford Bridge chce sensacyjnej wymiany z Realem Madryt

Chelsea gotowa oddać Reece’a Jamesa za gwiazdę Realu Madryt

Chelsea w ostatnich dwóch latach wprowadziła wielkie zawirowania na rynku transferowym. Nowi właściciele The Blues zaczęli budować klub po swojemu i w ten sposób na Stamford Bridge trafiło kilkudziesięciu piłkarzy. Głównie byli to młodzi zawodnicy, którzy mieli zapewnić drużynie ciągłość sukcesów. Jednak szybko okazało się, że nie jest to takie proste.

W sezonie 2023/2024 Chelsea spisuje się poniżej oczekiwań i to motywuje władze do poszukania kolejnych transferów. Jak informuje Defensa Central, na radar londyńczyków trafił Federico Valverde z Realu Madryt. Urugwajczyk od kilku lat prezentuje bardzo wysoką formę i nic w tym dziwnego, że zwrócił na siebie uwagę innych klubów.

Według przekazanych informacji Chelsea jest gotowa zaoferować Realowi sensacyjną ofertę. The Blues chcieliby włączyć do transakcji Reece’a Jamesa, który powędrowałby na Santiago Bernabeu i znacząco obniżył cenę za Valverde.

Czy ten ruch jest możliwy? Chelsea oczywiście może mieć takie aspiracje, ale Real Madryt stawia sprawę jasno w kwestii Fede Valverde. Królewscy nie mają zamiaru pozbywać się jednego z najlepszych piłkarzy.

