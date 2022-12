fot. PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Declan Rice deklaruje chęć odejścia z West Hamu United. Do sprzedaży reprezentanta Anglii nie dojdzie zimą, co potwierdził David Moyes.

Declan Rice chce trafić do klubu z europejskiej czołówki

West Ham United ma świadomość, że nie zatrzyma reprezentanta Anglii

Do transferu dojdzie latem

West Ham zatrzyma Anglika do końca sezonu

Declan Rice jest od lat czołowym defensywnym pomocnikiem na Wyspach Brytyjskich. Jego grze przyglądają się najlepsze kluby w Anglii, natomiast na przeszkodzie do ewentualnego transferu za każdym razem stał West Ham United, który stawiał wygórowane żądania. Z słów samego zawodnika wynika, że odejście z ekipy “Młotów” jest już nieuniknione. Reprezentant Anglii zamierza postawić kolejny krok w swojej karierze i dołączyć do zespołu z europejskiego topu.

Do transferu na pewno nie dojdzie zimą. West Ham znajduje się w bardzo trudnej sytuacji i będzie walczył o utrzymanie w Premier League. Strata Rice’a w takim momencie mogłaby okazać się opłakana w skutkach. David Moyes potwierdził, że defensywny pomocnik odejdzie najwcześniej latem.

– Nie ma takiej możliwości, aby Declan Rice opuścił nas w trakcie najbliższego okienka transferowego – deklaruje menedżer “Młotów”.

W kwestii przeprowadzenia transferu Anglika najkonkretniej działa Chelsea, która od dawna ma go na swojej liście życzeń. Rice w dzieciństwie był kibicem The Blues, a także przez lata należał do ich piłkarskiej akademii. W londyńskim zespole nie brakuje jego przyjaciół, zatem to właśnie ten kierunek jest najbardziej prawdopodobny. Poddać nie zamierza się również Manchester United. To między tymi dwoma klubami powinna rozstrzygnąć się batalia o podpis 23-latka.

