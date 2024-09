Chelsea oraz Real Madryt wykazują poważne zainteresowanie Castello Lukebą, który na co dzień występuje w Lipsku - podaje brytyjski serwis TEAMtalk.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Castello Lukeba

Castello Lukeba łączony z Chelsea oraz Realem Madryt

Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom mediów, to podczas najbliższego zimowego lub letniego okienka transferowego Chelsea stanie do walki z Realem Madryt o podpis jednego zawodnika. Jak dowiedział się brytyjski serwis “TEAMtalk”, uwagę europejskich gigantów przykuł bowiem Castello Lukeba, który na co dzień występuje w Lipsku.

Zarówno Niebiescy, jak i Królewscy planują dokonać wzmocnienia linii obrony, a 21-letni francuski stoper wydaje się bardzo ciekawą opcją. Mierzący 184 centymetry defensor stanowi o sile drużyny Byków, której koszulkę z powodzeniem przywdziewa od sierpnia 2023 roku. RB Lipsk zapłacił za niego 30 mln euro, które przelał na konto Olympique’u Lyon.

Castello Lukeba w poprzednim sezonie rozegrał 41 meczów i strzelił 1 gola. Serwis “Transfermarkt” wycenia perspektywicznego obrońcę na 40 milionów euro, a umowa piłkarza obowiązuje do 2028 roku. Urodzony w Lyonie defensor uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących zawodników w całej Bundeslidze, dlatego jego sytuację monitorują m.in. Chelsea oraz Real Madryt.

Przypomnijmy, że londyńczycy byli bardzo aktywni podczas ostatniego letniego okna transferowego. Na Stamford Bridge przeprowadzili się bowiem Pedro Neto, Joao Felix, Kiernan Dewsbury-Hall, Filip Jorgensen, Renato Veiga, Marc Guiu, Tosin Adarabioyo oraz Jadon Sancho. Enzo Maresca szuka jeszcze nowego stopera i niewykluczone, że The Blues złożą ofertę za właśnie Castello Lukebę.