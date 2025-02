Źródło: Fabrizio Romano / AS

Casemiro jest łączony z przeprowadzką do Flamengo, ale jego priorytet to pozostanie w Manchesterze United. - Chcę wypełnić swój kontrakt z klubem - powiedział defensywny pomocnik w wywiadzie udzielonym hiszpańskiej gazecie AS.