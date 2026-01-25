Kto zastąpi Casemiro w Manchesterze United? Trzech kandydatów

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Anderson, Wharton i Baleba łączeni z Manchesterem United

Manchester United kilka dni temu oficjalnie potwierdził, iż Casemiro odejdzie z angielskiego klubu po zakończeniu obecnego sezonu. Umowa doświadczonego Brazylijczyka obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i już teraz wiadomo, że nie zostanie przedłużona. Czerwone Diabły chcą odświeżyć linię środkową i odmłodzić skład. W związku z tym włodarze z Old Trafford są zmuszeni do intensywnych poszukiwań następcy 33-letniego defensywnego pomocnika.

Manchester United bacznie monitoruje rynek transferowy, koncentrując się głównie na zawodnikach występujących w Premier League. Jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, na celowniku giganta z Wysp Brytyjskich znalazło się trzech piłkarzy.

Są to Elliot Anderson (23 letni Anglik, Nottingham Forest), Adam Wharton (21-letni Anglik, Crystal Palace) oraz Carlos Baleba (22-letni Kameruńczyk, Brighton & Hove Albion). Każdy z nich prezentuje nowoczesny styl gry, łącząc solidność w defensywie z umiejętnością wyprowadzania akcji.

Wszyscy wymienieni zawodnicy są młodzi i sprawdzeni w angielskiej elicie, dlatego na papierze wydają się idealnymi kandydatami do zastąpienia Casemiro. Manchester United musi jednak liczyć się z dużym wydatkiem. Każdy z pomocników może kosztować co najmniej 70 milionów euro, a dodatkowym problemem będzie silna konkurencja ze strony innych klubów walczących o ich podpisy.