Kto zastąpi Casemiro w Manchesterze United? Trzech kandydatów

13:19, 25. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  CaughtOffside.com

Casemiro rozstanie z Manchesterem United po zakończeniu aktualnej kampanii. Angielski klub rozpoczął już poszukiwania następcy brazylijskiego pomocnika - donosi brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Casemiro
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Anderson, Wharton i Baleba łączeni z Manchesterem United

Manchester United kilka dni temu oficjalnie potwierdził, iż Casemiro odejdzie z angielskiego klubu po zakończeniu obecnego sezonu. Umowa doświadczonego Brazylijczyka obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i już teraz wiadomo, że nie zostanie przedłużona. Czerwone Diabły chcą odświeżyć linię środkową i odmłodzić skład. W związku z tym włodarze z Old Trafford są zmuszeni do intensywnych poszukiwań następcy 33-letniego defensywnego pomocnika.

POLECAMY TAKŻE

Goncalo Ramos
Goncalo Ramos wzbudza zainteresowanie. PSG podjęło decyzję
Florentino Perez
Real ma czterech kandydatów! Priorytet prowadzi do PSG
Massimiliano Allegri
Juventusowi się nie udało. Teraz o napastnika walczy Milan

Manchester United bacznie monitoruje rynek transferowy, koncentrując się głównie na zawodnikach występujących w Premier League. Jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, na celowniku giganta z Wysp Brytyjskich znalazło się trzech piłkarzy.

Są to Elliot Anderson (23 letni Anglik, Nottingham Forest), Adam Wharton (21-letni Anglik, Crystal Palace) oraz Carlos Baleba (22-letni Kameruńczyk, Brighton & Hove Albion). Każdy z nich prezentuje nowoczesny styl gry, łącząc solidność w defensywie z umiejętnością wyprowadzania akcji.

Wszyscy wymienieni zawodnicy są młodzi i sprawdzeni w angielskiej elicie, dlatego na papierze wydają się idealnymi kandydatami do zastąpienia Casemiro. Manchester United musi jednak liczyć się z dużym wydatkiem. Każdy z pomocników może kosztować co najmniej 70 milionów euro, a dodatkowym problemem będzie silna konkurencja ze strony innych klubów walczących o ich podpisy.