Uważany za jednego z najbardziej utalentowanych zawodników w Europie Eduardo Camavinga podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. Jak informuje The Athletic, 18-letni pomocnik Stade Rennes nie jest zainteresowany podpisaniem nowego kontraktu z klubem i niewykluczone, że już latem zmieni barwy klubowe.

Camavinga na celowniku wielu klubów

Camavinga już w poprzednim sezonie zwrócił na siebie uwagę czołowych europejskich klubów. Pomocnik, który w październiku ubiegłego roku zadebiutował w reprezentacji Francji, znajduje się na celowniku między innymi Realu Madryt, choć jest łączony także z kilkoma klubami angielskiej Premier League.

Obecna umowa Camavingi z francuskim Rennes obowiązuje tylko do czerwca 2022 roku. Przedstawiciele występującego w Ligue 1 klubu chcieliby zatrzymać go w zespole na dłużej i do podpisania nowego kontraktu próbowali przekonać go lukratywną ofertą. Wszystko jednak wskazuje na to, że piłkarz nie zdecyduje się na złożenie pod nim podpisu. Tym bardziej, że według nieoficjalnych informacji miałaby się w nim znaleźć wysoka kwota odstępnego.

Transfery. Gdzie zagra Camavinga?

Gdzie w przyszłym sezonie zagra utalentowany pomocnik? Tego na razie nie wiadomo. Jego odejście z klubu z tygodnia na tydzień jest coraz bardziej prawdopodobne, ale nie można wykluczyć również scenariusza, w którym pozostanie w Rennes na kolejny rok i po zakończeniu sezonu 2021/22 odejdzie na zasadzie wolnego transferu.

Mimo bardzo młodego wieku Camavinga ma już na swoim koncie 62 występy we francuskiej ekstraklasie, w których zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Łącznie w pierwszej drużynie Rennes zagrał do tej pory 77 razy.

Środkowy pomocnik może się także pochwalić trzema występami i jednym golem w pierwszej reprezentacji Francji.