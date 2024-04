Media: BVB zamierza wykupić obrońcę z Chelsea

Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Ian Maatsen

Maatsen odżył w Dortmundzie

Obecny sezon to dla Iana Maatsena szalony okres. Pierwsza połowa obecnej kampanii upłynęła Holendrowi pod znakiem siedzenia na ławce rezerwowych Chelsea. Maurizio Pochettino niechętnie korzystał z lewego obrońcy, co zaskutkowało wypożyczeniem go do Borussii Dortmund. Jak się okazało, ruch ten był znakomitym pomysłem, na którym najwięcej skorzystał sam zainteresowany.

Po przyjściu na Signal Iduna Park, piłkarz natychmiast wywalczył sobie miejsce w składzie i jest jednym z podstawowych wyborów Edina Terzicia w bloku defensywnym. Kluczem dla Maatsena było poszukiwanie większej ilości minut spędzonych na boisku. Zmiana barw klubowych przyczyniła się do realizacji tego celu. Holender rozegrał już bowiem w barwach BVB 17 spotkań – 13 w Bundeslidze oraz 4 w Lidze Mistrzów. Ponadto, dzięki znakomitym występom Dortmundczyków w Europie, Maatsen może oczekiwać występu w półfinale Champions League przeciwko PSG.

Chelsea dojdzie do porozumienia z BVB

Jak poinformował Fabrizio Romano, Borussia jest zdecydowana na wykupienie obrońcy z Chelsea. Władze klubu są bardzo zadowolone z poziomu prezentowanego przez Holendra. Co więcej, na taki ruch zdecydowany jest również klub z Londynu. The Blues bez żadnego problemu poświęcą Maatsena, na którym z chęcią zarobią około 30-35 milionów funtów. Sam zawodnik również chce zostać w Niemczech, gdzie obecnie pewien jest regularnej gry. W Chelsea jego rywalami do składu byliby Ben Chilwell i Marc Cucurella.

Wszystko wskazuje zatem na to, że niecałe 1500 minut jakie Maatsen rozegrał dla BVB nie będzie jedynym czasem spędzonym przez niego na boisku w żółto-czarnych barwach. Pozostanie obrońcy w BVB jest korzyścią zarówno dla obu klubów, jak i samego zainteresowanego. W związku z tym, możemy jedynie oczekiwać oficjalnych informacji odnośnie wykupienia Holendra przez Dortmund.

