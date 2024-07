Dominik Hładun odejdzie z Legii Warszawa, informuje Tomasz Włodarczyk na łamach Meczyki.pl. Wszystko wskazuje na to, że 28-letni golkiper wróci do Zagłębia Lubin.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dominik Hladun

Hładun blisko transferu do Zagłębia Lubin

Legia Warszawa jest bardzo aktywna na rynku transferowym. Stołeczny klub do tej pory przeprowadził już kilka transferów z i do klubu. Wygląda jednak na to, że to nie koniec roszad, bowiem po sprowadzeniu z Benfiki Lizbona Marcela Mendesa-Dudzińskiego było pewne, że jeden z dotychczasowych bramkarzy opuści drużynę.

Wszystko wskazuje na to, że padło na Dominika Hładuna, który ma wrócić do Zagłębia Lubin. Miedziowi muszą bowiem znaleźć zastępstwo za Sokratisa Dioudisa, który poprosił klub o rozwiązanie kontraktu, ponieważ z powodów rodzinnych chciałby wrócić w rodzinne strony.

Hładun był związany z Zagłębiem Lubin od początku swojej kariery. Dotychczas dla drużyny Miedziowych rozegrał 114 spotkań, w których zachował 28 czystych kont. W barwach Legii, przez dwa sezony, rozegrał 21 meczów, co z pewnością jest wynikiem spektakularnym. Duża rywalizacja w składzie sprawiła, że trener często dokonywał innych wyborów w bramce.

Po powrocie do Zagłębia Lubin, Dominik Hładun z pewnością znów stałby się podstawowym zawodnikiem, a Miedziowi zyskaliby bardzo doświadczonego piłkarza. Wygląda na to, że transfer powrotny mógłby okazać się korzystny dla obu stron.

