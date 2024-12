Bohater południowoamerykańskiej LM wróci do Europy. Jest oferta

Associated Press / Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Jesus i Luiz Henrique

Brazylijczyk wróci na Stary Kontynent?

Luiz Henrique w lutym 2024 roku zamienił Real Betis na Botafogo. Klub z Rio de Janeiro zapłacił za niego 16 milionów euro i podpisał z nim kontrakt ważny aż do 31 grudnia 2028 roku. Od tego momentu ofensywny piłkarz rozegrał już aż 55 spotkań w barwach ekipy z Estádio Olímpico Nilton Santos. Zdobył w nich 12 bramek i zaliczył sześć asyst.

23-latek przypomniał o sobie kapitalnymi występami w decydującej fazie Copa Libertadores, czyli południowoamerykańskim odpowiedniku Ligi Mistrzów. W pierwszym starciu półfinału z Penarolem strzelił gola i zanotował asystę, natomiast w wielkim finale z Atlético Mineiro w 35. minucie pokonał Eversona, a dziewięć minut później Alex Telles wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu właśnie na Henrique. Botafogo wygrało 3:1.

Teraz Brazylijczyk może wrócić do Europy. Fabrizio Romano przekonuje, że do klubu z Rio de Janeiro wpłynęła oferta z włoskiej Serie A. Złożyła ją Fiorentina. Viola chce rozpocząć negocjacje z mistrzami Copa Libertadores i sprowadzić napastnika już w zimie. Portal Transfermarkt wycenia go na 22 miliony euro. Wydaje się, że chętni będą musieli zapłacić więcej, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę długość aktualnej umowy wychowanka Fluminense.