Pressfocus Na zdjęciu: Sergino Dest

FC Barcelona nie ustaje w staraniach o sprowadzenie nowego prawego defensora. Xavi nie wierzy w Sergino Desta, a Ronald Araujo nie prezentuje się zbyt dobrze z prawej strony. Jak przekazali dziennikarze Bilda, Duma Katalonii zaproponowała Borussi Dortmund włączenie w transakcję za Thomasa Meuniera właśnie Amerykanina.

Sztab szkoleniowy FC Barcelony nie wierzy w Sergino Desta i chciałby pozyskać nowego prawego obrońcę

Amerykanin chce zostać i walczyć o miejsce w składzie

Zdaniem niemieckich mediów Barca chciałby włączyć go w transakcję kupna Thomasa Meuniera z Borussi Dortmund

Blaugrana wypycha Sergino Desta

Na początku sezonu 2022/23 jasne stało się, że Xavi nie wierzy w Sergino Desta i chciałby sprowadzenia na jego pozycję nowego zawodnika. Z tego powodu FC Barcelona rozpoczęła działania mające na celu sprowadzenie na Camp Nou Thomasa Meuniera. Belg ich zdaniem prezentuje większe umiejętności od Amerykanina i mógłby z marszu wskoczyć do wyjściowego składu.

Amerykanin nie otrzymał powołania na żaden z dwóch pierwszych meczów La Liga, co jasno świadczy o braku zaufania sztabu szkoleniowego. Zdaniem niektórych źródeł Xavi miał nawet osobiście przekazać 21-latkowi że na niego nie liczy i powinien on znaleźć nowy klub. W odpowiedzi na to Dest zaczął jeszcze ciężej trenować by pokazać, że stać go na występy na wysokim poziomie.

❗️Barcelona are negotiating with Borussia Dotmund a swap-deal. Barça would receive Meunier, and Borussia would receive Sergiño Dest.



— @sport pic.twitter.com/k8vFy9A0Sp — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 23, 2022

W czwartek dziennikarze Bilda przekazali, że Duma Katalonii jest w trakcie negocjacji z Borussią Dortmund odnośnie sprowadzenia Thomasa Meuniera. Wicemistrzowie Hiszpanii zaproponowali nawet włączenie w transakcję Sergino Desta. Według niemieckich mediów Belg jest coraz bliżej przeprowadzki do Barcelony.

