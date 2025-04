Sesko ma w czym wybierać. Giganci chcą transferu za 70 mln euro!

Benjamin Sesko po sezonie ma opuścić Lipsk. O jego transferze marzą europejscy giganci. Do walki włączył się Milan, który może wyłożyć na niego wielkie pieniądze - informuje "Bild".

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Milan włączył się do walki o Sesko

Benjamin Sesko uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanym napastników na świecie. W tym sezonie potwierdził, że stać go na grę dla najmocniejszych europejskich ekip. Wreszcie zyskał regularność, której do tej pory mu brakowało. W 40 meczach we wszystkich rozgrywkach uzbierał 19 bramek oraz 6 asyst. Warto pamiętać, że w Lipsku nie brakuje gwiazd, które potrafią strzelać gole, dlatego te statystyki rozkładają się na kilku piłkarzy. Słoweniec z pewnością ma bardzo duży wpływ na grę swojej drużyny, a jego cechy są pożądane na rynku – mimo rosłych warunków fizycznych, imponuje zwinnością, szybkością oraz techniką.

Sesko ma świadomość, że tego lata może opuścić szeregi Lipska. Jest gotowy, aby postawić kolejny krok i dołączyć do mocniejszej drużyny. Nie brakuje klubów, które są zainteresowane jego usługami. Niemcy chcieliby zarobić na nim nawet 100 milionów euro, ale ta kwota powinna być niższa. Gwiazdor otrzymał od klubu gwarancję, że ten rozważy oferty w okolicach 70 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Kto może latem sprowadzić Sesko? Do tej pory faworytem zdawał się być Arsenal, ale opcji jest więcej. “Bild” twierdzi, że o jego transferze myślą także Manchester United oraz Milan. Dla Włochów byłaby to z pewnością potężna inwestycja, ale jest oczywiście możliwa do zrealizowania. Na San Siro byłby w ataku partnerem Santiago Gimeneza.