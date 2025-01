fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane, Jamal Musiala i Leroy Sane

Wirtz pozostaje wymarzonym transferem Bayernu

Bayern Monachium pod wodzą Vincenta Kompany’ego stara się grać skrajnie ofensywnie. Tworzy mnóstwo sytuacji, co przekłada się na imponujące statystyki dotyczące strzelanych goli. Cierpi na tym oczywiście defensywa, co wykorzystała chociażby Barcelona, gromiąc niemieckiego giganta. Choć Bawarczycy prezentują już teraz bardzo wysoki poziom, wciąż nie mogą być w pełni zadowoleni z kadry zespołu. Marzeniem jest transfer Floriana Wirtza, który pozwoliłby skompletować potencjalnie najlepszą ofensywę na świecie.

Liderami ofensywy Bayernu są obecnie Jamal Musiala oraz Harry Kane. Znakomicie do zespołu wpasował się także Michael Olise, który radzi sobie wyraźnie lepiej od Kingsleya Comana, Serge’a Gnabry’ego, czy nawet Leroya Sane. Nie ulega wątpliwościom, że to on jest najlepszym skrzydłowym w Monachium i zawodnikiem nie do ruszenia, gdyby faktycznie udało się ściągnąć Wirtza.

O hitowy transfer nie będzie łatwo, gdyż niemiecki pomocnik generuje olbrzymie zainteresowanie na rynku transferowym. Nie jest w dodatku przekonany, że odejście z Bayeru Leverkusen po sezonie to dobre rozwiązanie. Aktualni mistrzowie Niemiec przygotowują się do rozmów w sprawie nowej umowy, co może przekreślić plany Bayernu oraz innych gigantów, w tym Realu Madryt, Barcelony czy Manchesteru City.

Wirtz od lat znajduje się na radarach Bayernu. Znany ze sprowadzania najlepszych piłkarzy innych klubów Bundesligi celuje tym razem w absolutną gwiazdę Aptekarzy.