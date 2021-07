Bayern Monachium kontynuuje poszukiwania prawego obrońcy, gdzie w zeszłym sezonie występował głównie Benjamin Pavard. Mistrzowie Niemiec zwrócili swoje oczy ku Barcelonie, gdzie na tej pozycji występować może aż trzech zawodników i klub zamierza pozbyć się jednego z nich.

Bayern Monachium chce prawego obrońcę z Barcelony

Odkąd Joshua Kimmich przeniósł się na stałe do środka pola, prawa obrona nie jest najmocniejszą stroną Bayernu Monachium. W zeszłym sezonie z powodzeniem występował tam Benajmin Pavard, ale w klubie są świadomi konieczności wzmocnień.

Podczas, gdy w Monachium panuje niedostatek prawych defensorów, w Barcelonie jest ich aż zbyt wielu. Przez to Bawarczycy skierowali swoje spojrzenia ku stolicy Katalonii. Die Roten z chęcią sprowadziliby jednego z zawodników występujących na Camp Nou: Sergino Desta, Sergiego Roberto bądź Emersona Royala.

Blaugrana najchętniej pozbyłaby się swojego wychowanka. Bayern ma jednak zamiar jedynie wypożyczyć któregoś z obrońców, a biorąc pod uwagę, że kontrakt Roberto wygaśnie za rok, konieczna okazałaby się prolongata. Samym Bawarczykom najbardziej zależy na sprowadzeniu Sergino Desta, którego obserwowali jeszcze w czasie jego gry dla Ajaxu Amsterdam. Duma Katalonii nie zamierza jednak pozbywać się Amerykanina, a o miejsce na prawej stronie defensywy ma z nim konkurować nowy nabytek klubu, Emerson Royal.

Ostatecznie jednak ogromne problemy finansowe Blaugrany mogą sprawić, że przychylą się do próśb Bayernu i wypożyczą do Bundesligi Desta bądź Emersona. To pozwoliłoby wypełnić sporą lukę w kadrze mistrzów Niemiec, a Barcelonie zaoszczędzić na pensji.

