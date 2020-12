Bayern pogodzony ze stratą Davida Alaby

Karl-Heinz Rummenigge przyznaje, że Bayern zrobił co mógł, by zatrzymać Davida Alabę. Mistrzowie Niemiec nie mają pewności czy rozmowy kontraktowe z tym zawodnikiem zostaną w ogóle wznowione. Defensor jest łączony z transferem do Realu Madryt.

– Zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, by osiągnąć porozumienie – powiedział dziennikarzom dyrektor generalny Rummenigge. – Mieliśmy wiele rozmów i zaznaczaliśmy, że czekamy na odpowiedź do końca października. Nic takiego nie nastąpiło – dodał.

– Nie wiem czy jeszcze będziemy z Davidem negocjować. Chciałem tylko podkreślić, że nasza oferta, jaką złożyliśmy, odzwierciedlała to, jak bardzo cenimy tego zawodnika. Jednak tego nie zaakceptował – zaznaczył działacz Bayernu.

Umowa Alaby z bawarskim klubem wygasa już latem 2021 roku. Oznacza to, że Austriak może już w styczniu podpisać przedwstępny kontrakt z innym klubem. Karl-Heinz Rummenigge, którego zapytano o Real Madryt, odparł: – Nie wiem nic o tych plotkach. David będzie miał możliwość rozmawiać w styczniu z kimkolwiek zechce.

Real faworytem w walce o Alabę

Zdaniem mediów najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Alaba zawita latem 2021 roku na Estadio Santiago Bernabeu. Królewscy pozyskają go bez sumy odstępnego. Będą musieli jednak poczekać jeszcze sześć miesięcy, nim gracz zadebiutuje w ich zespole.

Alaba występuje w Bayernie Monachium od 2010 roku. Rozegrał w tym czasie 404 mecze w pierwszym zespole i zdobył 32 gole.