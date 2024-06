fot. dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Bayern sprzeda jednego ze swoich obrońców

Bayern Monachium zakończył absolutnie fatalny sezon, w trakcie którego nie udało się zdobyć choćby jednego trofeum. Dominację na krajowym podwórku przerwał Bayer Leverkusen, który sięgnął po dublet, zaś w Lidze Mistrzów lepszy od Bawarczyków okazał się Real Madryt, czyli późniejszy triumfator. Nowym trenerem oficjalnie został Vincent Kompany, pod wodzą którego przeprowadzona zostanie prawdziwa rewolucja w kadrze. Mało który zawodnik może być pewny swojej przyszłości na Allianz Arena. Z rozstaniami łączeni są chociażby Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leroy Sane czy Leon Goretzka.

Bawarczycy planują dokonać wielu korekt w defensywie. Dogadany ma być Jonathan Tah, choć oficjalne ogłoszenie jeszcze się nie pojawiło. Bayern jest gotowy sprzedać jednego ze swoich istotnych środkowych obrońców. Nietykalny jest Matthijs de Ligt, zaś Kim Min-jae ma zbyt krótki staż w klubie, aby z niego zrezygnować. Na listę transferową ma więc trafić Dayot Upamecano.

Bayern będzie rozpatrywał wszelkie oferty, jakie się za niego pojawią. Na ten moment nie wiadomo, jaka kwota skłoniłaby włodarzy niemieckiego giganta do sprzedaży. Portal “Transfermarkt” wycenia Upamecano na 45 milionów euro. Zainteresowanie jego usługami deklarują ekipy z Premier League, gotowe do zapłacenia sporych pieniędzy.

Kontrakt Upamecano obowiązuje do 2026 roku. Jest on zawodnikiem Bayernu Monachium od 2021 roku, kiedy to opuścił Lipsk. W sezonie 2023/2024 zaliczył 33 występy we wszystkich rozgrywkach.