Florian Wirtz znajduje się na liście życzeń topowych klubów. Niemca chcą u siebie takie potęgi jak Real, Manchester City, Liverpool czy Bayern. Według Floriana Plettenberga to mistrzowie Niemiec są głównym faworytem do pozyskania piłkarza.

IMAGO / Sven Simon Na zdjęciu: Florian Wirtz

Florian Wirtz w najbliższym czasie może zmienić klub

Bayern Monachium jest najpoważniejszym kandydatem do pozyskania pomocnika

Bayer Leverkusen liczy, że uda im się przekonać piłkarza do pozostania w klubie

Bayern Monachium przed dużą szansą na transfer młodej gwiazdy

Bayern Monachium to największy faworyt do transferu Floriana Wirtza ze wszystkich zainteresowanych drużyn. Pomocnik “Aptekarzy” jest jednym z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia, a o jego usługi zabiegają również Real, Manchester City, Liverpool czy Newcastle. Sam piłkarz na temat plotek transferowych nie chce rozmawiać. Przyznaje, że swoją uwagę poświęca w stu procentach na grze w obecnym zespole. Bayer Leverkusen jest przekonany, że zdołają przekonać 20-letnią gwiazdę, aby została w klubie jeszcze przez jeden sezon.

Według Floriana Plettenberga jeśli tylko Bayern dysponuje odpowiednimi środkami transferowymi, to Wirtz będzie skłonny wybrać ich ofertę. W obecnym sezonie pomocnik Leverkusen zagrał 18 spotkań, w których strzelił 4 bramki i zanotował 10 asyst. Według niemieckich mediów kwota transferu, jakiej oczekują w klubie z Leverkusen za swojego piłkarza, wynosi 130 milionów. Natomiast może zostać obniżona do ok. 100 milionów. Umowa Wirtza z “Aptekarzami” obowiązuje do 2027 roku. Wyceniany jest na 85 milionów euro.