Bayern znalazł następcę gwiazdy. Powalczy o niego z Chelsea

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Pablo Barrios

Kimmicha zastąpi pomocnik Atletico?

Bayern Monachium buduje kadrę na przyszły sezon. Musi rozwiązać problem w środku pola, gdyż Joshua Kimmich zwleka z decyzją o przedłużeniu wygasającego kontraktu. Choć priorytetem Bawarczyków jest przekonanie go do dalszej współpracy, z każdym tygodniem maleją szanse na pozytywne zakończenie tej sprawy. W gabinetach powstaje plan, jak poradzić sobie bez lidera drugiej linii. Jeśli Kimmich ostatecznie odejdzie, na Allianz Arena na pewno trafi nowy pomocnik. Znakomicie radzi sobie Aleksandar Pavlović, ale gigant potrzebuje przynajmniej jeszcze jednego zawodnika, który zapewni na tej pozycji głębię.

Kto może wzmocnić ekipę z Monachium? Na liście życzeń znajduje się Pablo Barrios, który rozgrywa przełomowy sezon. Wreszcie wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Atletico Madryt i prezentuje się znakomicie. Wielkim fanem jego umiejętności jest Diego Simeone, pod wodzą którego ten stale się rozwija. Bayern wytypował właśnie Hiszpana, jako idealne zastępstwo Kimmicha.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Sprowadzenie go na Allianz Arena będzie bardzo trudnym zadaniem. Atletico nie chce się z nim rozstawać, dlatego może zażyczyć sobie ogromnych pieniędzy. Obowiązujący do 2028 roku kontrakt stawia Los Rojiblancos w korzystnej pozycji negocjacyjnej. Co więcej, Bayern nie jest jedynym, który o niego zabiega. Na radarach ma go również Chelsea, która dysponuje większym budżetem. Jest skłonna wyłożyć nawet 70 milionów euro, co i tak może nie spotkać się z uznaniem ze strony Atletico. Na ten moment The Blues mają większe szanse, aby pozyskać Barriosa.