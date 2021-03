Hiszpański AS donosi, że Bayern Monachium zbliżył się już do Lucasa Vazqueza. Die Roten chcą, by Hiszpan trafił do Bawarii po zakończeniu sezonu jako wolny zawodnik.

Lucas Vazquez – czas na opuszczenie Hiszpanii?

Hiszpańskiemu skrzydłowemu w czerwcu skończy się umowa z Realem Madryt. Przez długi czas 29-latek traktował priorytetowo negocjacje z klubem, w którym się wychował. Dla Królewskich ważniejsze są jednak teraz rozmowy z innymi zawodnikami, w tym z Sergio Ramosem. Florentino Perez i jego zarząd przedstawili niedawno Vazqueowi propozycję przedłużenia umowy. Zawodnik uważa ją za niewystarczającą, a sam klub nie zamierza proponować lepszych warunków.

Między październikiem, a styczniem, Lucas Vazquez występował głównie na prawej obronie i wypadł tam na tyle dobrze, że przedłużenie z nim kontraktu stało się i możliwe, i pożądane. Jego gra w bloku defensywnym uwzględniania była jednak jako konieczność, a w linii ataku Real chce stawiać na młodych, perspektywicznych graczy.

Bayern po raz kolejny chce wykorzystać okazję na rynku

Monachijczycy są świetni w wyszukiwaniu okazji na rynku transferowym. Przed obecnym sezonem uzupełnili kadrę, wypożyczając Douglasa Costę, wcześniej zrobili to samo z Philippe Coutinho. Choć teraz chcą podpisać z Vazquezem permanentny kontrakt, to założenie jest takie samo. Hiszpana uważa się bowiem w Bawarii za wartościowego zawodnika, który w razie konieczności jest w stanie występować na kilku pozycjach na określonym poziomie. Prawdopodobnie, gdyby Bayern Monachium musiał zapłacić za 29-latka kwotę odstępnego, nie byliby zainteresowani.

Aktualnie jednak Die Roten mają problem z prawą defensywą. Dostępnymi zawodnikami mogącymi grać na tej pozycji są Benajmin Pavard oraz Bouna Sarr, ale ten ostatni nie prezentuje właściwego poziomu. W takiej sytuacji transfer zawodnika tak solidnego, jak Vazquez, mógłby być rozwiązaniem.

Sam piłkarz pozytywnie zapatruje się na przenosiny. Zmieniłby Real na klub, będący aktualnie najlepszym w Europie i na świecie, więc piłkarsko nie wykonałby kroku w tył. Miałby zagwarantowany kilkuletni kontrakt z widokami na dość regularną grę. Jak donosi AS, negocjacje w ostatnich dniach mocno posunęły się do przodu. W najbliższych dniach może dojść do osiągnięcia pełnego porozumienia.