Bayern Monachium jest bliski pozyskania kolejnego utalentowanego zawodnika londyńskiej Chelsea. Wiele wskazuje na to, że do stolicy Bawarii przeniesie się wkrótce Emran Soglo.

Soglo może stać się kolejnym utalentowanym zawodnikiem, który zamieni Chelsea na Bayern. W 2019 roku podobny kierunek obrał Jamal Musiala, który obecnie jest zawodnikiem pierwszego zespołu, a ma także za sobą debiut w reprezentacji Niemiec.

Jak informuje Goal.pl, Soglo przebywa już w Monachium. W poprzednim tygodniu trenował z zespołem do lat 17, a po tym jak zrobił dobre wrażenie otrzymał szansę treningów w drużyną do lat 19. Na razie Bayern nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale wszystko wskazuje na to, że wkrótce zaoferuje 16-latkowi kontrakt.

Zaproszenie Soglo do Monachium to jedna z pierwszych decyzji nowego szefa skautów monachijskiego klubu Floriana Zahna, który wcześniej był skautem Chelsea. Utalentowany pomocnik jest więcej bardzo dobrze mu znany.

Soglo jest lewonożnym zawodnikiem, który może grać zarówno na skrzydle, w środku na pozycji nr 10, a także jako rozgrywając w głębi pola.

