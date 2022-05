fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium według informacji niemieckiego Bildu jest bardzo blisko ogłoszenia pierwszego letniego transferu. Szeregi giganta Bundesligi ma wzmocnić Noussair Mazraoui. Marokańczyk przeszedł już testy medyczne przed transferem.

Bayern Monachium zapewnił sobie już mistrzostwo Bundesligi

Sternicy Bawarczyków nie tylko koncentrują się na przedłużeniu umowy z czołowymi zawodnikami

Bild ujawnił, że klub z Allianz Arena jest blisko ogłoszenia pierwszego letniego transferu

Bayern zaczyna operację sezon 2022/2023

Bayern Monachium pozyska Noussaira Mazraoiego na zasadzie wolnego transferu. Marokańczykowi z końcem czerwca wygasa umowa z Ajaxem. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że piłkarz może zasilić szeregi Barcelony. Ostatecznie wyścig po zawodnika wygrał klub z Niemiec.

Bild podaje, że Bayern zapewnił sobie już podpis pod umową marokańskiego zawodnika. Mazraoui ma zarabiać w ekipie z Allianz Arena osiem milionów euro rocznie. Transakcja ma zostać ogłoszona wkrótce.

Prawy defensor wygląda na to, że nie będzie jedynym nowym piłkarzem Bayernu. Bliski dołączenia do niemieckiej ekipy jest również Ryan Gravenberch. Kwestia przyszłości pomocnika co prawda jeszcze nie jest przesądzona. Aczkolwiek rozmowy na temat transferu z udziałem 19-latka trwają.

Bayern w najbliższy weekend rozegra kolejne spotkanie ligowe. Tym razem rywalem Bawarczyków będzie VfB Stuttgart. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 17:30.

