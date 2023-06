Portal "Fantacalcio" cytuje dziennik "La Gazzetta dello Sport", który poinformował we wtorek o zainteresowaniu Lecce Bartłomiejem Drągowskim. Klub ze Stadio Via del Mare już rok temu interesował się polskim bramkarzem. Teraz chcą skorzystać na spadku Spezii i sprowadzić wychowanka Jagiellonii Białystok.

IMAGO/Gruppo Live Media Na zdjęciu: Bartłomiej Drągowski

Portal “Fantacalcio” cytuje włoski dziennik “La Gazzetta dello Sport”, który informuje o zainteresowaniu Lecce Bartłomiejem Drągowskim. Na Stadio Via del Mare wierzą w sprowadzenie polskiego bramkarza, po tym jak ten spadł z Serie A wraz ze Spezią. Władze popularnych “Giallorossich” nie wykupią latem Wladimiro Falcone z Sampdorią, dlatego 25-latek urodzony w Białymstoku jest teraz ich głównym celem transferowym.

Lecce już latem ubiegłego roku poważnie było zainteresowane sprowadzeniem Bartłomieja Drągowskiego. Wówczas Polak wybrał ofertę Spezii, a na Via del Mare musieli szukać nowego bramkarza. Drużyna Marco Baroniego to dobry zespół dla golkiperów, bowiem Wladimiro Falcone, który w poprzednim sezonie był jedynką między słupkami, został w marcu powołany na zgrupowanie do seniorskiej reprezentacji Włoch

Bartłomiej Drągowski ma za sobą całkiem udany sezon, w przeciwieństwie do całej Spezii. W minionej kampanii wychowanek Jagiellonii Białystok rozegrał 35 spotkań, w których siedmiokrotnie udało mu się zachować czyste konto. Portal “Transfermarkt” wycenia w tym momencie Polaka na 4.5 miliona euro.

