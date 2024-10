Barcelona znalazła następcę ter Stegena? Interesuje się nim wiele klubów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Obiecujący bramkarz wzbudza zainteresowanie europejskich potęg

Barcelona poszukuje zastępcy dla Marca-André ter Stegena. Bramkarz zbliża się do 30. roku życia i doznał poważnej kontuzji. Budzi ona wątpliwości co do jego powrotu do najwyższej formy. Klub zamierza wzmocnić swoją bramkę młodą i jakościową opcją. Joan Garcia wyróżnił się, pomagając Espanyolowi w powrocie do La Liga. Hiszpan jest postrzegany jako jeden z najbardziej obiecujących młodych bramkarzy.

Zainteresowanie tym utalentowanym bramkarzem nie ogranicza się jednak wyłącznie do Barcelony. Światowej klasy kluby, takie jak Arsenal i Real Madryt również rywalizują o Garcie.

Z klauzulą odstępnego wynoszącą 30 milionów euro, Garcia przykuł uwagę największych klubów, ponieważ postrzegają go jako realną opcję zabezpieczenia pozycji bramkarza na dłuższy czas.

Zwłaszcza Barcelona, biorąc pod uwagę, że Wojciech Szczęsny ma krótkoterminowy kontrakt, choć pytany o możliwość przedłużenia kontraktu po sezonie nie zaprzeczył.

Jednakże Joan Garcia wyłania się jako jedna z solidniejszych alternatyw dla Blaugrany, która widzi w nim idealnego następcę Ter Stegena.

Inne wymieniane nazwiska w kontekście transferu do Barcy to Diogo Costa (Porto), Álvaro Valles (Las Palmas), Bart Verbruggen (Brighton) i Mio Backhaus (Werder Brema).

Konkurencja będzie silna, ponieważ Arsenal i Real Madryt również przygotowują swoje oferty. FC Barcelona będzie musiała działać szybko, aby zapewnić sobie jego usługi.

