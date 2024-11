FC Barcelona podjęła decyzję, że latem nie sprowadzi bramkarza, który miałby zastąpić Marca-Andre ter Stegena. Deco jednoznacznie podkreślił, że to Niemiec jest numerem jeden.

Naszym priorytetem jest Marc-Andre ter Stegen – deklaruje Deco

Marc-Andre ter Stegen od lat jest bramkarzem numer jeden w FC Barcelonie. Natomiast od poprzedniego sezonu doświadczony golkiper często zmaga się z problemami zdrowotnymi. W ostatniej kampanii ze względu na kontuzję pleców pauzował przez prawie trzy miesiące. Z kolei w bieżących rozgrywkach doznał poważnego urazu, który wykluczył go na resztę sezonu.

Ze względu na absencję ter Stegena zarząd katalońskiego klubu postanowił awaryjnie sprowadzić innego bramkarza. Barcelona przekonała do wznowienia kariery Wojciecha Szczęsnego, który związał się z klubem roczną umową. Natomiast w mediach trwały dywagacje na temat letniego transferu nowego golkipera, który zastąpi ter Stegena. Niedawno głos w tej sprawie zabrał dyrektor sportowy Dumy Katalonii. Deco jasno podkreślił, że na Camp Nou nie trafi żaden bramkarz, który miałby zastąpić Niemca.

– Naszym priorytetem jest Marc-Andre ter Stegen, który ma ważny kontrakt jeszcze przez trzy lata. Nie podpiszemy kontraktu z nikim, kto miałby go zastąpić – powiedział Deco, cytowany przez Fabrizio Romano.

Z transferem do FC Barcelony łączony był przede wszystkim bramkarz FC Porto – Diogo Costa. Dyrektor sportowy Blaugrany zadeklarował, że nikt w klubie nie pracuje nad jego transferem. Co więcej, stawiając się na jego miejscu, nie chciałby przyjść do zespołu w roli rezerwowego.

– Gdybym był Diogo Costą, nie jestem pewien, czy chciałbym dołączyć do Barcelony jako bramkarz rezerwowy. Nie pracujemy nad jego transferem – dodał.