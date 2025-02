Barcelona może świętować. Tyle zarobi na transferze Nico

FC Barcelona dzięki transakcji z udziałem Nico Gonzaleza do Manchesteru City otrzyma spory zastrzyk gotówki. Jak informuje profil BarcaInfo na konto Blaugrany wpłynie 15 milionów euro.

Nico Gonzalez piłkarzem Man City, Barcelona zgarnie 15 mln euro

FC Barcelona w zimowym oknie transferowym nie przeprowadziła żadnych transferów przychodzących, ani wychodzących. Mimo to księgowi lada moment będą mogli dopisać do budżetu dodatkowe środki. Wszystko za sprawą transakcji w popularny deadline day.

W ostatnim dniu, w którym można było przeprowadzać transfery, Manchester City dobił targu z FC Porto. Tym samym barwy klubowe zmienił Nico Gonzalez, czyli wychowanek Dumy Katalonii. Hiszpan występował na Camp Nou w latach 2021-2022, po czym został wypożyczony do Valencii, a następnie sprzedany do portugalskiego zespołu za 8,5 miliona euro.

✅ 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐉𝐀𝐋𝐍𝐈𝐄: FC Barcelona otrzyma tylko 20% ze sprzedaży Nico Gonzáleza do Manchesteru City. FC Porto przed sfinalizowaniem transferu skorzystało z opcji wykupu 20% od Blaugrany za 3M euro. [@FCPorto] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) February 3, 2025

Obywatele za transfer Nico Gonzaleza zapłacili całkiem sporo, bowiem 60 milionów euro, czyli tyle ile wynosiła klauzula w kontrakcie. Część kwoty trafi na konto Barcelony, która zapewniła sobie 40% od następnego transferu. Najnowsze informacje mówią jednak o tym, że będzie to tylko 20%, ponieważ Porto w ostatniej chwili zapłaciło Katalończykom 3 miliony euro za 20% praw do piłkarza. Finalnie klubowa kasa wzbogaci się o 15 milionów euro, co z pewnością nieco odciąży budżet zespołu.

Barcelona po 22. kolejkach La Liga zajmuje 3. miejsce w tabeli z dorobkiem 45 punktów. Po ostatnim weekendzie ich strata do Realu Madryt zmniejszyła się do czterech oczek. W najbliższym czasie podopieczni Hansiego Flicka zmierzą się z Valencią w Pucharze Króla.