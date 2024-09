fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele najdroższy w historii Barcelony?

Barcelona miała w swojej historii wiele nieudanych ruchów transferowych. Wśród nich jest sprowadzenie Ousmane’a Dembele z Borussii Dortmund w 2017 roku. Francuski skrzydłowy za czasów gry w Bundeslidze uchodził za zawodnika o olbrzymim potencjale, ale po przenosinach do Katalonii zupełnie sobie nie poradził. Przytłoczyła go olbrzymia kwota, jaką Blaugrana na niego wydała. Na boisku rozczarowywał, a dodatkowo bardzo często pauzował z uwagi na kontuzje. Media rozpisywały się także na temat jego nieprofesjonalnego i niezdrowego trybu życia, który z pewnością negatywnie wpływał na odporność i zdrowie.

Sezon 2022/2023 był dla Dembele przełomowy. Pod wodzą Xaviego Hernandeza notował bardzo dobre występy. Wydawało się, że Barcelona wreszcie będzie miała z niego duży pożytek, natomiast jej plany zostały brutalnie pokrzyżowane przez decyzję gwiazdora o transferze do Paris Saint-Germain. Wykorzystano zapisy w umowie, które pozwoliły mu odejść za kwotę zaledwie 50 milionów euro.

Dembele spędził w Barcelonie łącznie sześć lat, rozgrywając w tym czasie łącznie 185 spotkań. W Katalonii mają świadomość, że był to transfer kompletnie nietrafiony. “Bild” podsumował, ile w sumie kosztowała Blaugranę ta operacja. Ujawnił, że zapłacono Borussii Dortmund już wszystkie bonusy, które zostały uwzględnione przy negocjowaniu ceny. Oznacza to, że Dembele kosztował w sumie aż 148 milionów euro (105 milionów euro podstawy plus 43 miliony euro w ramach bonusów). Czyni go to trzecim bądź czwartym najdroższym transferem w historii piłki nożnej.