PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Jeszcze kilka dni temu sprawa przyszłości Kyliana Mbappe wydawała się przesądzona. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że francuski napastnik po zakończeniu sezonu przejdzie z Paris Saint-Germain do Realu Madryt. Plany Królewskim chce jednak pokrzyżować FC Barcelona!

Kylian Mbappe po zakończeniu sezonu odejdzie z Paris Saint-Germain

Faworytem do pozyskania Francuza był Real Madryt

Do walki o jego sprowadzenie zamierza się jednak włączyć FC Barcelona

Barcelona wkracza do gry

Kylian Mbappe po zakończeniu obecnego sezonu będzie wolnym zawodnikiem, bowiem 30 czerwca wygasa jego obecna umowa z PSG. Francuz nie jest zainteresowany jej przedłużenie, ponieważ chce zrobić kolejny krok w swojej karierze. Do tej pory niemal murowanym faworytem do sprowadzenia reprezentanta Francji był Real Madryt, którego przedstawiciele mieli nawet osiągnąć z otoczeniem piłkarza porozumienie w sprawie najważniejszych punktów kontraktu.

Okazuje się jednak, że transfer Mbappe do Realu wcale nie jest przesądzony. Swojemu odwiecznemu rywalowi plany chce pokrzyżować FC Barcelona, która według sensacyjnych informacji L’Equipe włączyła się do wyścigu o pozyskanie Francuza i wcale nie stoi na straconej pozycji. Mbappe nie zamyka bowiem drzwi przez katalońskim gigantem i jest gotowy wysłuchać do ma mu do zaoferowania.

Transferts : le FC Barcelone se positionne pour Kylian Mbappé

Alors que l'avenir de l'attaquant balance toujours entre le Real Madrid et le PSG, le club catalan est passé à l'action. Il part de loin, mais Kylian Mbappé n'a pas fermé la porte https://t.co/MM2QRNvyZq pic.twitter.com/0a72yyoBoi — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 24, 2022

Francuz chciałby latem dołączyć do zespołu, który zagwarantuje mu możliwie najlepszy projekt sportowy. Jeszcze niedawno wydawało się, że Barcelona nie może na tym polu rywalizować z Realem Madryt, ale ostatnie El Clasico pokazało potencjał jaki drzemie w katalońskim klubie. Przedstawiciele Dumy Katalonii dążą również do zorganizowania spotkania Mbappe ze szkoleniowcem zespołu Xavim Hernandezem, który miałby przedstawić piłkarzowi swój plan na niego.

Przedstawiciele Barcelony wierzą, że pozyskanie Francuza jest możliwe, a pomóc ma im w tym uzyskanie opiewającej na 595 milionów euro pożyczki od Goldman Sachs, a także podpisanie umowy sponsorskiej ze Spotify, która ma zagwarantować klubowi 70 milionów euro rocznie. W stolicy Katalonii są również przekonani, że sprowadzenie Mbappe byłoby mniejszym obciążeniem dla klubowych finansów niż transfer napastnika Borussii Dortmund.

Zobacz także: Nie tylko Haaland. Real Madryt na łowach w BVB