UKKO Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Joan Laporta

Barcelona rozważa transfer Heung-Min Sona

FC Barcelona szuka nowych wzmocnień w ataku po odpuszczeniu transferu Nico Williamsa. Zawodnik latem zrezygnował z przenosin do Dumy Katalonii i został w Athletiku Bilbao. W klubie doceniono też dobrą grę Raphinhy, co sprawiło, że Joan Laporta i Deco zrezygnowali z wydania 58 milionów euro na Williamsa. Chcą te środki przeznaczyć na inne transfery.

Barca szuka alternatyw, ponieważ Hans-Dieter Flick nie jest przekonany do Ansu Fatiego, Pau Victora i Ferrana Torresa, którzy niebawem mogą opuścić Camp Nou. Pojawiła się nowa opcja – Heung-Min Son. Koreański napastnik ma doświadczenie w Premier League i od lat wyróżnia się w Tottenhamie. Jego kontrakt wygasa 30 czerwca, a sam zawodnik na razie nie doszedł do porozumienia w sprawie odnowienia umowy. Niewykluczone, że skrzydłowy będzie chciał dołączyć do klubu walczącego o tytuły i grającego w Lidze Mistrzów.

Son to wszechstronny piłkarz, mogący grać na różnych pozycjach w ataku. Ma także ogromny potencjał marketingowy jako prawdopodobnie najlepszy azjatycki piłkarz w historii. W poprzednim sezonie Premier League zdobył 17 bramek i zaliczył 10 asyst, co dobitnie podkreśla jego wartość. W bieżących rozgrywkach zanotował już trzy gole i dwie asysty.

Laporta i Deco uważnie obserwują sytuację Sona i rozważają jego transfer, który może być jednym z pierwszych wzmocnień projektu Flicka w 2025 roku.

