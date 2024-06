Barcelona spotka się z gwiazdorem. Flick marzy o tym transferze

ANP / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona planuje spotkanie z Luisem Diazem

Barcelona wciąż mierzy się z dużymi problemami finansowymi, ale klub nie chce w nieskończoność czekać na poprawę i już planuje letnie transfery. Według ostatnich informacji Joaquima Piery na listę życzeń Blaugrany trafili Bruno Guimarares z Newcastle oraz Luis Diaz z Liverpoolu. Hansi Flick wraz z Deco uznali, że są to zawodnicy, którzy bardzo pozytywnie wpłynęliby na grę Dumy Katalonii.

Najnowsze informacje w sprawie Luisa Diaza przekazał kolumbijski dziennikarz Breinner Arteta. Jak informuje, Barcelona zaplanowała na przyszły tydzień spotkanie z Luisem Diazem w Stanach Zjednoczonych. Piłkarz przebywa w USA, ponieważ niebawem rozpocznie się tam Copa America 2024.

Prywatnie Luis Diaz jest kibicem Barcelony, co ma mieć decydujący wpływ na jego przyszłość. Informacje o tym przekazał ojciec gwiazdora Liverpoolu w jednym z wywiadów.

– To prawda, że ​​Luis jest lojalnym fanem Barcelony i jego marzeniem byłoby pojechać tam. Póki co chciałbym podziękować Porto i Liverpoolowi za sposób, w jaki go powitali i przyjęli – mówił niegdyś ojciec piłkarza, cytowany przez Sport Witness.

Według dziennikarzy Mundo Deportivo głównym kandydatem Barcelony do sprzedaży jest Raphinha, a zdobyte pieniądze mają posłużyć do zakupu właśnie Luisa Diaza.

