Barcelona finalizuje dwa odejścia. To już kwestia godzin

UKKO Images / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Roque i Lenglet o krok od nowych klubów

Barcelona intensywnie działa w końcówce okna transferowego. Duma Katalonii skupiła się na pozbyciu niechcianych graczy, aby po ich odejściu móc zarejestrować Daniego Olmo. Na ten moment klub nie spełnia wymagań dotyczących limitu wynagrodzeń, który jest ustalany przez La Liga.

W ostatnich godzinach pojawiły się przełomowe wieści, które nareszcie przybliżają Barcelonę do spełnienia założonego celu. Według informacji Matteo Moretto z Relevo już w poniedziałek (26 sierpnia) pojawią się oficjalne komunikaty ws. Vitora Roque oraz Clementa Lenglet. Brazylijczyk ma zostać wypożyczony do Realu Betis, a Francuz na takiej samej zasadzie trafi do Atletico Madryt.

W przypadku Vitora Roque wypożyczenie potrwa do czerwca 2025 roku i Betis będzie mógł je przedłużyć o kolejne 12 miesięcy. Oprócz tego klub z Sewilli pokryje całe wynagrodzenie napastnika oraz zapewnił sobie opcję wykupu.

Wcześniej z klubu odeszli Ilkay Gundogan i Mikayil Faye, którzy zwolnili znaczącą część pensji. Wszystko wskazuje na to, że rejestracja Daniego Olmo będzie wkrótce możliwa, bo odejścia Roque oraz Lengleta zwiększą możliwy budżet do wykorzystania do poziomu około 29 milionów euro. Natomiast do zgłoszenia Hiszpana potrzebne są 23 miliony euro.

Czytaj dalej: Real myśli o gwieździe Liverpoolu. Perez podjął decyzję!