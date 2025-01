Źródło: Mundo Deportivo / Get Football News Spain

Źródło: Mundo Deportivo / Get Football News Spain

SOPA Images Limited / Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick oraz Ronald Araujo

Ronald Araujo na celowniku Arsenalu!

FC Barcelona wkrótce może stracić gracza, który w przeszłości stanowił o sile drużyny. Ronald Araujo może udać się na wypożyczenie. Urugwajski stoper z powodu kontuzji w obecnym sezonie tylko raz wybiegł na boisko. Sprowadzeniem 25-latka poważnie interesuje się Juventus. Jednak Stara Dama nie jest jedyną wielką marką, która spogląda w kierunku wychowanka Rentistasu.

Lewandowski w Barcelonie nie gra o pieniądze i transfer

Z informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo” dowiadujemy się, że Ronald Araujo może wylądować w Premier League. Reprezentant Urugwaju bowiem znalazł uznanie w oczach Mikela Artety, który widziałby go w Arsenalu. Warto zaznaczyć, że 25-latek jest wszechstronnym graczem, który może grać zarówno w środku jak i na prawej stronie defensywy. A właśnie takich obrońców mocno ceni hiszpański szkoleniowiec.

Przyszłość Ronalda Araujo pozostaje zatem sprawą otwartą. Ostatnie doniesienia medialne sugerowały, że FC Barcelona jednak postawiła sprawę jasno. Duma Katalonii bowiem nie chce rozstawać się z urugwajskim defensorem.

Ronald Araujo jest związany z FC Barceloną od 2018 roku, kiedy to trafił do akademii klubu. Dwa lata później Urugwajczyk już regularnie łapał się do seniorskiego składu. Dotychczas 25-latek w barwach Dumy Katalonii rozegrał 151 spotkań, strzelając w tym czasie osiem goli oraz notując sześć asyst.