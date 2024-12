dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Sporting Lizbona odrzuci propozycję FC Barcelony za Viktora Gyokeresa

FC Barcelona ma olbrzymie ambicje i wciąż dąży do wzmocnienia składu. Na przeszkodzie Dumy Katalonii stoją jednak finanse. To właśnie budżet klubu sprawia, że dziś władze muszą patrzeć głęboko w portfel. Mimo to drużyna Hansiego Flicka jest wciąż łączona przez media z wielkimi transferami. Zdaniem prasy, jednym z piłkarzy, który jest stale obserwacją Hiszpanów jest Viktor Gyokeres ze Sportingu Lizbona.

Tymczasem w sprawie FC Barcelony i reprezentanta Szwecji otrzymujemy nowe informacje. Jak donosi Ekrem Konur, Duma Katalonii chce złożyć oficjalną ofertę za napastnika. Hiszpański gigant konkretnie zaproponuje roczne wypożyczenie z opcją wykupu. Sporting Lizbona nie będzie długo się nad tym zastanawiał.

Wspomniane źródło przekazuje, że portugalski klub nie zaakceptuje takiej propozycji. Oferta FC Barcelony za Viktora Gyokeresa zostanie odrzucona. Szwed jest postrzegany przez Dumę Katalonii jako następca Roberta Lewandowskiego. Władze Blaugrany zatem muszą wymyślić inny sposób na pozyskanie 26-letniego gwiazdora.

Viktor Gyokeres w obecnym sezonie imponuje wysoką formą. Reprezentant Szwecji w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Sportingu Lizbona. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 27 trafień, a także pięć asyst.