IMAGO / Sergio Ros Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal podpisze nową umowę

Barca chce go zatrzymać do 2030 roku

Piłkarzem interesują się inne kluby

Młoda gwiazda dostanie nowy kontrakt

Lamine Yamal to bez wątpienia talent czystej wody. Już mając piętnaście lat zadebiutował w barwach FC Barcelony. Miało to miejsce jeszcze w poprzednim sezonie. Prawdziwy krok do przodu skrzydłowy wykonał jednak podczas bieżącej kampanii. W ostatnich ośmiu meczach Barcy grał za każdym razem, często stanowiąc o sile zespołu. Oszczędzono go dopiero w ten weekend, by nieco odpoczął.

Chociaż Barca rozważa oddanie latem kilku zawodników, to na liście tej nie ma na pewno Lamine Yamala. Klub będzie chciał go zatrzymać za wszelką cenę, widząc w nim jeden z największych talentów młodego pokolenia.

Mundo Deportivo donosi, że Barca zamierza wpisać do kontraktu zawodnika kwotę odstępnego wynoszącą aż miliard euro. To z pewnością odstraszy wszystkich zainteresowanych tym zawodnikiem.