fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona szuka kogoś w miejsce Lewandowskiego

Robert Lewandowski pozostaje w tym sezonie najlepszym strzelcem Barcelony. Po atomowym początku jego gra pozostawia jednak wiele do życzenia. Choć polski snajper dalej jest bardzo skuteczny, Blaugrana słusznie rozgląda się za jego docelowym następcą. Ciężko stwierdzić, jak długo jeszcze 36-latek będzie w stanie prezentować najwyższy europejski poziom. Aby nie przegapić dogodnej okazji, klub monitoruje rynek w celu znalezienia odpowiedniego kandydata. Prezydent Joan Laporta chciałby sprowadzić do drużyny wielką gwiazdę, co będzie potwierdzeniem, że sytuacja finansowa stale się poprawia.

Do niedawna celem transferowym Barcelony był Erling Haaland, jednak po przedłużeniu kontraktu stało się jasne, że nie interesuje go opuszczenie Manchesteru City. “El Nacional” wymienia trzy nazwiska, które Blaugrana ma rozważać pod kątem sprowadzenia w miejsce Lewandowskiego.

Viktor Gyokeres, Alexander Isak lub Benjamin Sesko – jeden z nich może docelowo zastąpić Polaka w stolicy Katalonii. Snajper Sportingu od pewnego czasu notuje niesamowite liczby, dlatego interesują się nim najlepsze kluby w Europie. Do tej pory częściej łączono go z hitowym transferem do Premier League, lecz Barcelona także zamierza o niego powalczyć. Newcastle United nie jest chętne puszczać Isaka i oczekuje za niego olbrzymich pieniędzy, które póki co odstraszają Arsenal czy Manchester United. Trzeci kandydat to lider ofensywy Lipska, o którego także zabiegają Anglicy. Niezależnie od ostatecznej decyzji Barcelona musi się spieszyć, gdyż każdy z tych zawodników ma w bliskiej perspektywie transfer do klubu z topu.