FC Barcelona jest gotowa sprzedać latem Raphinhę, jeśli to pomoże w powrocie Lionela Messiego na Camp Nou. W związku z problemami finansowymi, Duma Katalonii musi sprzedać kilku zawodników, aby zmniejszyć budżet płacowy.

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Barcelona szuka sposobów, by podpisać kontrakt z Messim

Według Fabrizio Romano, blaugrana może sprzedać Raphinhę

Katalończycy oczekują około 80 mln euro za Brazylijczyka

Raphinha odejdzie z powodu Messiego?

Wiele wskazuje na to, że latem do Barcelony wróci Lionel Messi. Media sugerują, że obie strony robią wszystko, aby sfinalizować ten ruch. Zadanie nie będzie jednak proste, ponieważ blaugrana ma problemy finansowe, a związku z dostosowaniem się do finansowego fair play musi obniżyć budżet płacowy.

To sprawia, że Katalończycy latem będą zmuszeni do sprzedaży kilku graczy, aby sfinalizować transfer Messiego lub innych zawodników. Jak poinformował Fabrizio Romano, Barcelona jest gotowa na pozbycie się Raphinhi, jeśli to pomoże w transferze Argentyńczyka.

Duma Katalonii oczekuje za Brazylijczyka około 80 milionów euro, a jego usługami zainteresowani są trzej giganci angielskiej piłki: Arsenal, Chelsea oraz Newcastle United. Dla całej trójki taka kwota nie powinna stanowić większego problemu.

