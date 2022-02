Barcelona trzyma kciuki za Coutinho

PressFocus Na zdjęciu: Philippe Coutinho

Phillippe Coutinho błyszczy w Premier League, a Barcelona zaciera ręce i trzyma kciuki, aby Brazylijczykowi wiodło się w Anglii jak najlepiej. Nowy menedżer Aston Villi Steven Gerrard wydobywa z 29-letniego gracza wszystko to, co najlepsze. Coutinho, który strzelił dwa gole i zaliczył dwie asysty w trzech ostatnich meczach pozostaje w świetnych relacjach ze szkoleniowcem odkąd jeszcze wspólnie grali w Liverpoolu.

Dobra forma Coutinho cieszy Barcelonę, która chciałaby, aby ofensywny gracz utrzymał taką formę do końca sezonu. Taka sytuacja postawi klub z Katalonii w bardzo dobrym położeniu przed letnim rynkiem transferowym. Blaugrana będzie miała mocne argumenty, aby podbić cenę za swojego piłkarza, z którym i tak nie wiąże już żadnych planów.

Coutinho błyszczy wszędzie tylko nie na Camp Nou. Podczas wypożyczenia do Bayernu Monachium strzelił jedenaście goli i zanotował czternaście asyst w 39 spotkania. Mimo to Bawarczycy nie chcieli zapłacić za Brazylijczyka 120 mln euro i ten wrócił do Hiszpanii.

Teraz pod okiem Stevena Gerrarda znów 29-latek znów imponuje formą. – To był klasyczny Phillippe Coutinho. Zbliżamy się do momentu, gdy znów będzie na ustach wszystkich kibiców. Za każdym razem gra coraz lepiej. Praca z nim to sama przyjemność – mówił po zremisowanym 3:3 meczu z Leeds menedżer Aston Villi.

Aston Villa ma opcję kupna Brazylijczyka za 40 mln euro. Wydaje się, że taka kwota satysfakcjonuje Barcelonę mając na uwadze, że Coutinho jest jednym z najlepiej opłacanych piłkarzy w klubie. Żadnej ze stron nigdy nie było po drodze. Również kibice podważali jego pobyt w stolicy Katalonii, dlatego rozejście się ich dróg będzie najlepszym rozwiązaniem dla każdej ze stron.

