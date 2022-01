Aubameyang nie poleciał na zgrupowanie Arsenalu

Źródło: The Telegraph

Jak przekazał Matt Law z The Telegraph, Pierre-Emerick Aubameyang nie wybrał się w podróż z Arsenalem na zgrupowanie do Dubaju. Tym samym coraz więcej wskazuje na przenosiny Gabończyka do innego zespołu jeszcze tej zimy.

Pierre-Emerick Aubameyang nie wyleciał z resztą piłkarzy Arsenalu na zgrupowanie do Dubaju

Mikel Arteta dalej odsuwa Gabończyka od zespołu Kanonierów

W takim wypadku napastnik zapewne poszuka nowego pracodawcy w zimowym okienku

Aubameyang skreślony w Arsenalu?

Ostatnie tygodnie dla Pierre-Emericka Aubameyanga są dość ciężkie. W połowie grudnia piłkarz złamał covidowy regulamin Arsenalu, przez co od tamtej pory nie wystąpił w żadnym spotkaniu Kanonierów. Do tego został zesłany do rezerw, a na domiar złego nie wziął udziału w Pucharze Narodów Afryki.

Gabończyk nie pomógł swojej reprezentacji, ponieważ już na zgrupowanie przyleciał z koranowirusem. Jak się okazało, zaraził się nim na przyjęciu jednego ze swoich znajomych. Gdy wydawało się, że zaraz dobiegnie koniec kwarantanny i zawodnik będzie mógł zagrać na turnieju, kadrowi medycy wykryli u niego problemy kardiologiczne. W takiej sytuacji 31-latek wrócił do Londynu, gdzie przeprowadzono dodatkowe badania.

Zdrowiu snajpera nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Stąd szacowano, że Aubameyang wróci do piłkarskich obowiązków w Arsenalu. Wskazywało na to chociażby regularne odrzucanie ofert wypożyczenia przez jego otoczenie. Nawet sam zainteresowany miał wyznać, że nigdzie się nie wybiera, ale teraz wszystko uległo zmianie.

Exclusive: Aubameyang left off Arsenal trip to Dubai #afc https://t.co/gEg9zDCdsw — Matt Law (@Matt_Law_DT) January 26, 2022

Matt Law pierwszy poinformował o braku Aubameyanga na pokładzie klubowego samolotu, który wyleciał do Dubaju. Aktualnie trwa krótka przerwa na reprezentacje, dlatego zespoły wyruszają na zgrupowania. Jeżeli z resztą zespołu brakuje Gabończyka, jest to jasny sygnał od Mikela Artety.

Hiszpan prawdopodobnie skreślił doświadczonego napastnika, więc najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie nowego pracodawcy. W takiej sytuacji zapewne wchodzi w grę również transfer definitywny.

Dotychczas 31-latka łączono z wieloma ekipami, ale najnowsze wieści wskazują na potężne zainteresowanie ze strony AC Milan.

