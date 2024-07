Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone - trener Atletico Madryt

Oficjalnie: Robin Le Normand przechodzi do Atletico Madryt

Atletico Madryt za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz zweryfikowanych mediów społecznościowych poinformowało o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Robina Le Normanda z Realu Sociedad. Środkowy obrońca po pomyślnym przejściu testów medycznych zwiąże się z nowym pracodawcą długoterminowym kontraktem.

Stołeczny klub w opublikowanym komunikacie powiadomił, że 27-letni stoper stawi się na badaniach za kilka dni, kiedy tylko wróci z zasłużonych wakacji. Gdy testy medyczne wypadną pozytywnie, to zawodnik podpisze umowę. Drużyna z Kraju Basków na sprzedaży mierzącego 187 centymetrów wzrostu defensora zarobi ponad 30 milionów euro.

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Robin Le Normand que se formalizará en los próximos días, cuando el jugador regrese de las vacaciones que está disfrutando tras proclamarse campeón de la Eurocopa con la selección española el… — Atlético de Madrid (@Atleti) July 27, 2024

Siedemnastokrotny reprezentant Hiszpanii, który jest świeżo upieczonymi mistrzem Europy, z powodzeniem występował w barwach Realu Sociedad od lipca 2016 roku, kiedy przeniósł się do San Sebastian za darmo ze Stade Brest. Urodzony we Francji piłkarz na początku grał w rezerwach hiszpańskiego klubu, a w 2019 roku został włączony do pierwszego zespołu.

Robin Le Normand w koszulce dotychczasowej ekipy rozegrał łącznie 221 meczów, zdobył 6 bramek i zaliczył tyle samo asyst. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia środkowego obrońcę na 40 milionów euro. 27-latek w Atletico Madryt zapewne stworzy duet stoperów z Jose Marią Gimenezem.