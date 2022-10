PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Koniec sporów na linii FC Barcelona – Atletico dotyczących Antoine’a Griezmanna. Klub z Madrytu oficjalnie poinformował o transferze Francuza.

Griezmann oficjalnie został zawodnikiem Atletico Madryt

Francuz od 2021 roku grał w drużynie z Madrytu na zasadzie wypożyczenia

Rojiblancos zapłacą Barcelonie ponad 20 mln euro

Griezmann oficjalnie zawodnikiem Atletico Madryt

Griezmann po raz pierwszy dołączył do Atletico w 2014 roku z Realu Sociedad i stał się jedną z najważniejszych postaci we współczesnej historii klubu, pomagając w szczególności dotrzeć do finału Ligi Mistrzów w 2016 roku i wygrać Ligę Europy w 2018 roku.

Po głośnych spekulacjach w 2018 roku, Francuz ostatecznie rok później został zawodnikiem FC Barcelony. Napastnik nigdy jednak nie spełnił pokładanych w nim nadziei w drużynie z Katalonii i okazał się być transferowym niewypałem. Na początku zeszłego sezonu Griezmann wrócił do Atletico na zasadzie wypożyczenia.

W poniedziałek po kilku tygodniach spekulacji dotyczących transferu definitywnego, Atletico oficjalnie poinformowało o osiągnięciu w tej sprawie porozumienia z Dumą Katalonii.

– Atletico Madryt i FC Barcelona osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Antoine’a Griezmanna, który od lata 2021 roku i do tej pory grał w naszym klubie na wypożyczeniu z Barcy. Ponadto francuski napastnik podpisał kontrakt, który połączy go z naszym zespołem do 30 czerwca 2026 roku – napisał klub z Madrytu w oficjalnym oświadczeniu.

Według medialnych informacji Atletico zapłaciło Barcelonie 20 milionów euro za Griezmanna, a następne cztery będzie zobowiązane zapłacić w formie bonusów. Przypomnijmy, że Francuz do Katalonii ze stolicy Hiszpanii trafił za 120 milionów euro.

