Atletico Madryt pozyska nowego napastnika, transfer blisko

Na zdjęciu: Kibice Atletico Madryt

Artem Dowbyk ma wzmocnić Atletico Madryt

Atletico Madryt ma ambitne plany związane z kampanią 2024/2025. Klub z siedzibą na Wanda Metropolitano jednocześnie pracuje nad wzmocnieniem swojego ataku. Tymczasem ciekawe wieści przekazał serwis Fichajes.net, dając do zrozumienia, że Artem Dowbyk wkrótce wypełni lukę w ataku Los Colchoneros.

Źródło przekonuje, że ukraiński napastnik ma wypełnić w Atletico lukę po Alvaro Moracie. 27-letni napastnik ma za sobą bardzo udany sezon w lidze hiszpańskiej, zostając finalnie najlepszym strzelcem rozgrywek z 24 bramkami zdobytymi w 36 spotkaniach. Mimo że piłkarz ma jeszcze ważny kontrakt z Gironą i to aż do 2028 roku, to jest otwarty na zmianę pracodawcy. Tym samym, aby transakcja doszła do skutku, to jeszcze tylko kluby muszą się porozumieć. Fichajes.net przekonuje, że negocjacje między stronami wchodzą w końcową, więc najpewniej niebawem transfer zostanie ogłoszony.

Przeprowadzka z udziałem Dowbyka do Atletico może być kluczowym ruchem dla władz Atletico, które ma zamiar walczyć o najwyższe cele w nowym sezonie. Ukraiński napastnik dzięki swoje skuteczności ma wpłynąć na poprawę wyników drużyny Diego Simeone i wpłynąć na to, że stołeczna ekipa w kolejnej kampanii wywalczy co najmniej awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Mimo że Dowbyk ma dołączyć do Atletico, to klub z Madrytu nie chce rezygnować z pozyskania Juliana Alvareza z Manchesteru City. Argentyński napastnik wciąż jest uważany za jeden z głównych celów hiszpańskiej ekipy.

