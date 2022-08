fot. PressFocus Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico Madryt nie ma w planach wykładania 40 milionów euro za Antoine’a Griezmanna, podaje Mundo Deportivo. Reprezentant Francji jest do ekipy z Wanda Metropolitano wypożyczony z FC Barcelony z opcją obowiązkowego transferu definitywnego po spełnieniu konkretnych warunków.

Atletico Madryt nie chce wykupić Antoine’a Griezmanna z FC Barcelony

Los Colchoneros zobowiązali się do uregulowania 40 milionów euro za zawodnika po spełnieniu konkertenych warunków

Decyzja o wykupieniu piłkarza ma zostać podjęta latem przyszłego roku

Jaki los czeka Griezmanna?

Atletico Madryt zdecydowało się na pozyskanie Antoine’a Griezmanna w sierpniu 2021 roku. Tym samym doświadczony napastnik wrócił do swojego byłego klubu. W 2019 roku trafił z niego do Barcy za 120 milionów euro.

Druga przygoda Griezmanna nie była jednak tak udana, jak pierwsza. W ostatnim sezonie zawodnik wystąpił w 39 spotkaniach, strzelając w nich tylko osiem goli. Ponadto na koncie Francuza znalazło się siedem asyst.

Mundo Deportivo przekonuje natomiast, że Atletico niechętnie podchodzi do idei związanej z wyłożeniem na transfer z udziałem zawodnika 40 milionów euro. Będzie to obowiązek spoczywający na barkach władz Los Colchoneros, jeśli Griezmann zagra co najmniej 45 minut w 50 procent spotkań. W pierwszej kolejce La Liga piłkarz zdobył bramkę i zanotował asystę, spędzając na boisku 28 minut.

Jasne wydaje się, że Atletico będzie starało się zrobić wszystko, co w jego mocy, aby uniknąć płacenia dużej sumy za piłkarza. Tym bardziej że Francuza 21 marca skończy 32 lata, co sprawia, że Griezmann nie jest postrzegany za zawodnika perspektywicznego.

