PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix jest jednym z zawodników, którzy znajdują się na celowniku Manchesteru City. Klub Premier League musi jednak pożegnać się z marzeniami o pozyskaniu Portugalczyka. Atletico Madryt i Diego Simeone nie chcą bowiem słyszeć o jego odejściu z klubu.

Atletico Madryt nadal wierzy w eksplozję talentu Joao Felixa

Portugalczyk do hiszpańskiego klubu trafił w 2019 roku za rekordową kwotę

Piłkarzowi do tej pory nie udało się jednak pełni swojego potencjału

Simeone nie odda Joao Felixa do Manchesteru City

Wielkim fanem talentu 22-letniego piłkarza jest menedżer Manchesteru City Josep Guardiola, który chciał go w swoim zespole, jeszcze gdy ten występował w Benfice Lizbona. Felix ostatecznie trafił jednak do Atletico Madryt, które zapłaciło za niego rekordową kwotę ponad 127 milionów euro.

Na Wanda Metropolitano po Joao Felixie spodziewano się zdecydowanie więcej, ale klub nie traci wiary w piłkarza. Szkoleniowiec Atletico Diego Simeone jest przekonany, że Portugalczyk już wkrótce zacznie grać na miarę swojego potencjału, dlatego też nie bierze pod uwagę jego odejścia z klubu.

Joao Felix przez ostatnie 2,5 roku rozegrał w barwach Atletico 94 spotkania, zdobywając 22 bramki i dokładając do tego 11 asyst. Nie są to liczby, które mogą robić duże wrażenie, ale Portugalczyk nadal przez wiele klubów jest postrzegany przez duży talent. W mediach regularnie pojawiają się informacje o zainteresowaniu jego osobą, ale nic nie wskazuje na to, aby transfer z jego udziałem był możliwy w najbliższym czasie.

Zobacz także: Man City i Milan celują w transfer gwiazdy Realu Madryt