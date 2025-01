Atalanta szuka nowej gwiazdy. Na radarze talent z Lyonu

Independent Photo Agency Srl / Alamy, Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini, Ademola Lookman i Charles De Ketelaere

Rayan Cherki w kręgu zainteresowań Atalanty

Atalanta dzięki wspaniałej pierwszej części sezonu ma prawo myśleć o włączeniu się do walki o mistrzostwo Włoch. Aby rzucić wyzwanie takim zespołom jak Inter Mediolan czy Napoli drużyna Gian Piero Gasperiniego potrzebuje wzmocnień w styczniowym oknie transferowym. Ponadto wiadomo już, że latem Bergamo opuści Ademola Lookman, więc nowy gracz miałby być następcą obecnej gwiazdy.

Zarząd La Dei zlecił więc obserwacje dwóch młodych zawodników, którzy mogą rozwinąć swój talent u boku Gasperiniego. Według informacji portalu Foot Italia na liście życzeń widnieją takie nazwiska jak Rayan Cherki i Julio Enciso.

Cherki to 21-letni ofensywny zawodnik Olympique Lyon, który przyciągnął uwagę innych klubów występami w Ligue 1 i Lidze Europy. W bieżących rozgrywkach ma na swoim koncie 5 bramek i 8 asyst w 21 meczach. Przeprowadzenie transferu z udziałem Francuza może być trudne do zrealizowania, bowiem Lyon żąda ok. 35-40 milionów euro. Taka kwota zdecydowanie przewyższa możliwości finansowe La Dei.

Z kolei Julio Enciso to zawodnik Brighton, który dopiero przebija się w hierarchii Mew. Paragwajczyk jest niezwykle wszechstronnym graczem obdarzonym dużą szybkością. Te dwa aspekty powodują, że idealnie wpisuje się w podejście taktyczne Gian Piero Gasperiniego. W przypadku 20-latka potencjalna kwota transferu również może być zbliżona do 35 milionów euro.