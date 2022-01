fot. PressFocus Na zdjęciu: Steven Gerrard

Aston Villa w oficjalnym komunikacie prasowym poinformowała o pozyskaniu Lucasa Digne z Evertonu. To kolejny transfer ekipy z Villa Park tej zimy. Wcześniej szeregi zespołu Stevena Gerrarda wzmocnił Philippe Coutinho.

Lucas Digne został drugim nowym zawodnikiem Aston Villa tej zimy

28-latek wzmocnił defensywę The Villans

Aston Villa jest drugi zespołem z Premier League w CV piłkarza

Digne nowym zawodnikiem Aston Villa

Aston Villa pozyskała reprezentanta Francji na zasadzie transferu definitywnego. Digne wcześniej bronił barw takich ekip jak: Paris Saint-Germain, AS Roma, czy FC Barcelona. Francuz jest drugim tej zimy wzmocnieniem teamu z Villa Park.

“Aston Villa z przyjemnością ogłasza podpisanie kontraktu z Lucasem Digne z Evertonu” – brzmi komunikat przedstawiciela Premier League na oficjalnej stronie internetowej.

Nowy nabytek The Villans ma na swoim koncie mistrzowskie tytuły we Francji i Hiszpanii. Z reprezentacją Francji grał zarówno na mistrzostwach świata, jak i mistrzostwach Europy.

Po ogłoszeniu transferu na kilka słów pozwolił sobie menedżer Aston Villa. – Kiedy dotarło do nas, że Digne jest do pozyskania, to robiliśmy wszystko, aby wykorzystać okazję i sprowadzić go do klubu – mówił Gerrard.

– Podpisanie umowy z zawodnikiem o jego umiejętnościach jest wspaniałym wzmocnieniem naszego składu. Cieszy to nie tylko mnie, ale wszystkich związanych z klubem – dodał Anglik.

28-latek w tym sezonie wystąpił w 15 spotkaniach, w których strzelił jednego gola. Na boisku zaliczył blisko 1300 minut.

