Joe Gomez według angielskich mediów może wkrótce zmienić barwy klubowe. The Athletic sugeruje, że zawodnik może zasilić niebawem szeregi Aston Villa lub Newcastle United. 24-latek ma umowę ważną do końca czerwca 2024 roku.

W trakcie letniego okna transferowego Liverpool może rozstać się z jednym ze swoich obrońców

Joe Gomez wygląda na to, że będzie szukał dla siebie nowego miejsca na ziemi

Chętnych na transfer z udziałem defensora nie brakuje

Gomez na celowniku Aston Villa i Newcastle United

Joe Gomez to środkowy obrońca, który trafił do ekipy z Anfield Road w 2015 roku z Charlton Athletic. Liverpool zapłacił wówczas za zawodnika blisko pięć milionów euro. Zawodnik ma kontrakt ważny jeszcze przez 2,5 roku. Rynkowa wartość zawodnika wynosi natomiast 25 milionów euro.

The Athletic przekonuje, że latem Gomez może zmienić pracodawcę. Zwolennikiem tego transferu do Aston Villa jest przede wszystkim Steven Gerrard. 11-krotny reprezentant Anglii jest jednak także na celowniku Newcastle United, który dysponuje sporym zapleczem finansowym, co może działać na wyobraźnie każdego piłkarza.

W trakcie trwającego sezonu Gomez wystąpił łącznie w 13 meczach. Na placu gry spędził 530 minut. Zawodnika zabrakło w kadrze meczowej The Reds na zaległe spotkanie ligowe z Leeds United. Wygląda na to, że Gomez nie znajduje się obecnie w planach Juergena Kloppa.

The Reds w najbliższy weekend czeka spotkanie finałowe w Carabao Cup. Na drodze Liverpoolu stanie Chelsea. Spotkanie odbędzie się na Wembley w najbliższą o godzinie 17:30.

