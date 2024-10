Aston Villa chce utalentowanego napastnika. To priorytet

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Kenan Yildiz priorytetem Aston Villi

Kenan Yildiz to turecki napastnik Juventusu. Po wejściu do pierwszego zespołu w ubiegłym sezonie stał się jedną z największych rewelacji w Serie A. 19-letni Yildiz zrobił ogromne wrażenie na obserwatorach swoją jakością i dojrzałością na boisku.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Szybko zyskał zaufanie trenera i umocnił swoją pozycję jako kluczowy zawodnik w drużynie. Taki błyskawiczny rozwój nie mógł pozostać niezauważony, a jednym z klubów zainteresowanych młodym talentem jest Aston Villa. Monchi, dyrektor sportowy klubu bacznie śledzi jego postępy.

Yildiz jest wszechstronnym obiecującym napastnikiem. W poprzednim sezonie turecki piłkarz wyróżniał się nie tylko zdobytymi golami, ale także zdolnością do tworzenia sytuacji i asystowania kolegom. To czyni go praktycznie kompletnym zawodnikiem.

Monchi, który jest znany ze swojej umiejętności dostrzegania zawodników z dużym potencjałem, umieścił Yildiza na swojej liście priorytetów. Jednak wysoka cena, jaką Juventus ustalił za jego odejście, może skomplikować tę operację.

Klub z Turynu jest świadomy wartości swojej młodej gwiazdy. Bez otrzymania okazałej kwoty Stara Dama nie wydaje się chętna do jego sprzedaży, a to może to wpłynąć na decyzję Aston Villi o zrezygnowaniu z transferu.

Mimo to Kenana Yildiza śledzi kilka dużych klubów. Juventus ma w swoim składzie jednego z najbardziej utalentowanych młodych zawodników w europejskim futbolu.

Czytaj dalej: Real Madryt celuje w transfer za 70 mln euro. Perez zaplanował rozmowy