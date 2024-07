fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Daniele De Rossi

AS Roma zabiega o czołowego strzelca La Liga

AS Roma przygotowuje się do sezonu 2024/2025 pod wodzą Daniele De Rossiego. Były piłkarz zastąpił w trakcie rozgrywek Jose Mourinho, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Udana końcówka kampanii sprawiła, że kibice z optymizmem wyczekują kolejnych miesięcy. Klub ze stolicy Włoch pracuje nad letnimi wzmocnieniami, a priorytetem jest sprowadzenie nowego napastnika, który zastąpi Romelu Lukaku. Belg był jedynie wypożyczony i wrócił już do Chelsea. Choć AS Roma była otwarta na dalszą współpracę, zrezygnowała z prac nad transferem, gdyż jej możliwości finansowe nie sprostały wymaganiom The Blues.

Władze rzymskiego klubu upatrzyły sobie natomiast Alexandra Sorlotha, który mógłby zająć w wyjściowym składzie miejsce Lukaku. Snajper Villarrealu ma za sobą fantastyczny sezon, podczas którego został wicekrólem strzelców La Liga. Pokonał chociażby Roberta Lewandowskiego czy Jude Bellinghama, notując w ligowych rozgrywkach 23 bramki. Dołożył również trzy trafienia w Lidze Europy, więc udowodnił, że może być główną strzelbą drużyny z wysokiej półki.

AS Roma złożyła już pierwszą ofertę za 28-letniego Norwega w postaci 20 milionów euro. Villarreal ją odrzucił, lecz jest otwarty na dalsze negocjacje. Rzymianie nie ustają w swoich staraniach i próbują znaleźć korzystne rozwiązanie. Uważa się, że do sfinalizowania tej transakcji potrzebna będzie oferta w okolicach 30 milionów euro.

