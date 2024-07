AS Roma poinformowała o dokonaniu kolejnego wzmocnienia podczas letniego okienka transferowego. Nowym bramkarzem włoskiego klubu został bowiem Mathew Ryan.

Źródło: AS Roma

Źródło: AS Roma

PressFocus Na zdjęciu: Mathew Ryan

Mathew Ryan dopisał kolejnego giganta do CV. Zagra w Romie

AS Roma właśnie dokonała trzeciego wzmocnienia w letnim okienku. Giallorossi oficjalnie poinformowali bowiem o pozyskaniu Mathew Ryana, który dołączył do włoskiego klubu na zasadzie wolnego transferu. 32-letni bramkarz z Australii po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą krótkoterminowym kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2025 roku.

Przypomnijmy, że AS Roma wcześniej powiadomiła o sprowadzeniu Enzo Le Fee (24-letni francuski pomocnik), a także wykupieniu dotychczas wypożyczonego Angelino (27-letni hiszpański wahadłowy).

Pierwszy z wymienionych przeszedł do ekipy ze Stadio Olimpico ze Stade Rennes i kosztował 23 miliony euro. RB Lipsk na definitywnej sprzedaży tego drugiego zarobił natomiast ponad 5 milionów euro.

Wracając do najnowszego nabytku Romy – Mathew Ryana – doświadczony golkiper pozostawał bez pracodawcy od zakończenia sezonu 2023/2024, gdy rozstał się z holenderskim AZ Alkmaar.

92-krotny reprezentant Australii może pochwalić się bardzo bogatym CV – w przeszłości był piłkarzem takich drużyn jak Arsenal, Valencia, Brighton & Hove Albion czy Real Sociedad.

Bilans 32-letniego bramkarza w poprzedniej kampanii to 39 meczów, 44 wpuszczone gole i 17 czystych kont. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia Australijczyka na 3,5 miliona euro.