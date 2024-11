AS Roma z poważnym kłopotem. Chodzi o kluczowego zawodnika

AS Roma nie może być pewna przyszłości jednego ze swoich ważniejszych zawodników. CalcioMercato przekazało wieści na temat losy jednego z napastników Giallorossich.

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AS Romy

Paulo Dybala niepewny przyszłości w Romie

AS Roma w tym sezonie miała rywalizować o miejsca premiowane grą w europejskich pucharach. Na dzisiaj jednak do tego daleka droga. Stołeczna przed swoim meczem 13. kolejki Serie A zaliczyła zaledwie trzy zwycięstwa, co nie świadczy dobrze o tej ekipie. Jednocześnie dodatkowym smaczkiem jest przyszłość Paulo Dybali, o czym wieści w sprawie przekazał serwis CalcioMercato.com.

Źródło przypomina, że ważą się losy argentyńskiego napastnika w klubie ze Stadio Olimpico. Dybala ma kontrakt ważny z Romą do końca czerwca 2025 roku i na dzisiaj nic nie wskazuje na to, że piłkarz podpisze nową umowę z klubem z Serie A. Tym bardziej że zawodnik w tej kampanii zdobył tylko dwie bramki.

CalcioMercato informuje, że w umowie piłkarza zawarta jest klauzula, która umożliwia automatyczne przedłużenie kontraktu, jeśli Dybala rozegra co najmniej 50 procent spotkań w latach 2022-2025. Pensja zawodnika zostałaby zatem utrzymana na tym samym poziomie, czyli siedmiu milionów euro na sezon. Niemniej kłopoty zdrowotne u zawodnika sprawiają, że w klubie jest analiza czy jest sens doprowadzić do takiej sytuacji.

Na dzisiaj na 125 możliwych do rozegrania spotkań Argentyńczyk wystąpił w 71 meczach. To sprawia, że umowa zawodnika zostanie przedłużona. Dybala trafił do ekipy z Rzymu latem 2022 roku z Juventusu. Argentyński napastnik wzmocnił stołeczny zespół na zasadzie wolnego transferu.

