Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Arthur Melo

Arthur Melo może liczyć na propozycje

Arthur Melo jest jednym z największych niewypałów transferowych w historii Juventusu. 28-letni pomocnik kompletnie nie sprawdził się w Turynie i wydaje się, że opuści stolicę Piemontu już w najbliższym zimowym okienku transferowym. 22-krotny reprezentant Brazylii nie jest bowiem w planach nowego szkoleniowca zespołu Starej Damy, czyli Thiago Motty. Co ciekawe, doświadczony zawodnik może zaliczyć bardzo miękkie lądowanie.

Według hiszpańskiego portalu “TodoFichajes.com”, decyzja w sprawie przyszłości Arthura Melo już zapadła i defensywny pomocnik odejdzie z Juventusu. Jak dodaje wspomniany serwis, zainteresowane pozyskaniem Brazylijczyka są takie kluby jak Everton, Olympique Marsylia oraz Gremio. Zatem mierzący 172 centymetry piłkarz może trafić do innej topowej ligi lub wrócić do ojczyzny, by ponownie przywdziać koszulkę swojej macierzystej ekipy.

Wychowanek Gremio występuje w barwach drużyny Starej Damy od września 2020 roku, gdy przeprowadził się na Allianz Stadium za ponad 80 milionów euro z Barcelony. Przypomnijmy, że wówczas w przeciwną stronę za podobne pieniądze powędrował Miralem Pjanić. W ostatnim czasie Arthur Melo przebywał na wypożyczeniach w Liverpoolu i Fiorentinie. Dużo lepiej szło mu we Florencji, ale ostatecznie nie został wykupiony.

W aktualnym sezonie brazylijski pomocnik nie rozegrał ani jednego spotkania.