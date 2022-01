PressFocus Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Arsenal na początku styczniowego okna transferowego chciałby wzmocnić drugą linię swojego zespołu. Dyrektor sportowy Edu ma już upatrzonego kandydata, który na celowniku Kanonierów znajduje się od dłuższego czasu. Londyński klub rozpoczął już rozmowy z Olympique Lyon w sprawie Bruno Guimaraesa.

Bruno Guimaraes już od dwóch lat znajduje się w kręgu zainteresowań Arsenalu

Brazylijski pomocnik spędził ten czas we francuskim Olympique Lyon, ale cały czas był obserwowany przez Kanonierów

Teraz londyński klub rozpoczął intensywne starania o sprowadzenie zawodnika na Emirates Stadium

Arsenal zagiął parol na Bruno Guimaraesa

Zimowe okno transferowe, które w Premier League jest otwarte przez cały styczeń, to doskonała okazja dla klubów na uzupełnienie i wzmocnienie zespołów przed drugą częścią sezonu. Tak jest w przypadku Arsenalu, który chce się upewnić, że będzie mógł skutecznie walczyć o miejsce w pierwszej czwórce ligowej tabeli.

Jednym z głównych celów transferowych ma być wzmocnienie drugiej linii zespołu, a według pionu sportowego zawodnikiem, który może spełnić ten cel jest Bruno Guimaraes. 24-letni Brazylijczyk od dwóch lat występuje na francuskich boiskach. Już wtedy Arsenal rozważał jego pozyskanie, ale piłkarz ostatecznie wylądował w Lyonie. Pozostał jednak na ich celowniku i ponownie temat jego przenosin na Emirates Stadium wrócił przed obecnym sezonem. Wówczas do konkretów jednak nie doszło.

Arsenal rozpoczął negocjacje z Lyonem

Wszystko jednak wskazuje na to, że Arsenal ostatecznie przekonał się do takiego pomysłu i rozpoczął już w tej sprawie starania. Kanonierzy kontaktowali się już z Lyonem w tej sprawie i rozmowy cały czas są prowadzone.

– Arsenal jest bardzo zainteresowany pomocnikiem Lyonu Bruno Guimaraesem. Edu go uwielbia i rozpoczął rozmowy, aby spróbować go pozyskać. Zobaczymy, co się wydarzy. Na rynku transferowym wszyscy piłkarze mają swoją cenę. Nie jest to prosta transakcja dla Arsenalu, ale Edu nad nią pracuję i jeżeli pojawi się dobra oferta, Aulas mógłby sprzedać piłkarza – napisał na Twitterze Nicolo Schira, dziennikarz specjalizujący się w transferach.

Od czasu dołączenia do Lyonu Brazylijczyk rozegrał we francuskim klubie 68 spotkań, strzelając w nich trzy bramki i dokładając do tego siedem asyst.

